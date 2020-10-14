اليوم السابع
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آخر موعد لتلقى أوراق التقديم لـ 32 منحة تعليمية بجامعة حورس في دمياط غدًا

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 12:24 م
آخر موعد لتلقى أوراق التقديم لـ 32 منحة تعليمية بجامعة حورس في دمياط غدًا الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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أعلن ديوان عام محافظة دمياط، أن غدًا الخميس الموافق 15 أكتوبر 2020، آخر موعد لتلقى أوراق التقديم لعدد 32 منحة تعليمية أطلقتها جامعة حورس لأبناء محافظة دمياط من ذوى الحالات الاجتماعية الخاصة، وأبناء شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة، وكذلك أبناء شهداء الجيش الأبيض ممن كانوا بالصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقًا لما أكدته الدكتورة منال عوض محافظ دمياط فى البيان الذى أصدرته.

والذى نوهت من خلاله أن هذه المنح تتضمن عدد 2 منحة جزئية بنسبة 50٪ فى كلية العلاج الطبيعى بمجموع لايقل عن 90٪ ، وكذا عدد 15منحة فى كلية الهندسة (5 منح كاملة و 10 منح جزئية بنسبة 50 ٪) بمجموع لا يقل عن 80٪ ، بالإضافة إلى عدد 15 منحة بكلية إدارة الأعمال ( 5 منح كاملة و 10منح جزئية بنسبة 50٪) بمجموع لايقل عن 60٪، على أن يكون الطالب المتقدم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لعام 2020 ، ولم يتقدم للدراسة فى أى جامعة خاصة أو أهلية فى مصر .

حيث أكدت المحافظة مجددا أن الأوراق المطلوبة للتقديم لبدء عملية ترشيح المستحقين وإرسال بياناتهم إلى الجامعة، تتضمن بحث اجتماعى، مفردات مرتب الاب والأم، بيان من التأمينات فى حال عمل الأب أو الأم بالأعمال الحرة ، بيان من المعاشات فى حالة بلوغهم السن القانونية للمعاش، بالإضافة إلى إفادة من الجمعية الزراعية بوجود حيازة ام لا، صورة شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة، صورة شهادة الميلاد، تقرير طبى فى حالة وجود أية أمراض، أما فى حالة وفاة الاب يتطلب إحضار شهادة الوفاة وبيان بالمعاش.

 

 


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