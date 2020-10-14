اليوم السابع
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الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:38 م
خالد صلاح
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«شيوخ مصر».. إعادة الاعتبار للتنوع والإبداع.. غدا بـ"اليوم السابع"

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 07:00 م
«شيوخ مصر».. إعادة الاعتبار للتنوع والإبداع.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، «شيوخ مصر».. إعادة الاعتبار للتنوع والإبداع فى الحياة السياسية.. الرئيس السيسى ينتصر للفن والصحافة والأحزاب بقائمة متنوعة للمعينين فى مجلس الشيوخ.. شخصيات عامة وخبرات متنوعة فى كل المجالات والتخصصات ونخبة من كبار الإعلاميين.. خبراء: القائمة متوازنة وتمثل كل الفئات وتؤكد أن المجلس سيكون غرفة تشريعية قوية.
 
واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..
 

ـ «شيوخ مصر».. إعادة الاعتبار للتنوع والإبداع فى الحياة السياسية.. الرئيس السيسى ينتصر للفن والصحافة والأحزاب بقائمة متنوعة للمعينين فى مجلس الشيوخ.. شخصيات عامة وخبرات متنوعة فى كل المجالات والتخصصات ونخبة من كبار الإعلاميين.. خبراء: القائمة متوازنة وتمثل كل الفئات وتؤكد أن المجلس سيكون غرفة تشريعية قوية

 
ـ الفريق محمد عباس حلمى فى عيد القوات الجوية: تنوع التسليح أهم مكتسبات حرب أكتوبر
 

ـ توجيهات رئاسية بتحسين خدمات الكهرباء واستيعاب زيادة الاستهلاك.. الرئيس السيسى يشدد على تعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار الإقليمى

 
ـ تسريبات «كلينتون» تفضح دعم إدارة أوباما للإرهاب.. تميم والشاطر وتوكل والشيخة موزة أدوات هيلارى للخراب
 

ـ أكتوبر شهر الانتصارات وافتتاح المشروعات.. سيناء تنتصر فى "معركة التعمير"

 
ـ إعلان اشتراطات البناء الجديدة خلال أيام.. مصادر: أبرز ملامحها تحديد عدد الأدوار والعودة للقواعد السابقة بالدقى ووسط البلد
 

ـ 2300 مصرى يشاركون العالم فى البحث عن «لقاح كورونا».. متطوعو التجارب يحصلون على اللقاح التجريبى.. وقياس الأجسام المضادة خلال 45 يوما

 
 
اليوم السابع
 
 

الرئيس السيسى

الفريق محمد عباس حلمى

عيد القوات الجوية

حرب أكتوبر

تسريبات كلينتون

سيناء

لقاح كورونا

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