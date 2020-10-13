40مرشحا يتنافسون بالدائرة الأولى وتربيطات عائلات القرى تحسم معركة نواب دمياط

دمياط معتز الشربينى

يشهد الشارع الدمياطى حالة من الحراك السياسى غير مسبوقة للمنافسة على مقعدين فى انتخابات مجلس النواب بالمقاعد الفردية، حيث ضمت الدائرة الانتخابية الأولى بندر ومركز دمياط وكفر البطيخ ودمياط الجديدة ورأس البر. ويؤدي زيادة عدد المرشحين بالدائرة الأولى، واتساع الدائرة الانتخابية إلى كثرة الجولات الانتخابية للمرشحين والاعتماد على التربيطات العائلية، حيث يعتمد أغلب المرشحين على التربيطات العائلية وخاصة بالقرى، فيستند كل مرشح على الكتلة التصويتية بقريتة وأهله، لحصد أكبر عدد من الأصوات طمعا فى خوض معركة الإعادة الانتخابية.

فى الدائرة الأولى يتنافس 40 مرشحا، على مقعدين، بينهم 8 سيدات، و6 مرشحين للأحزاب منهم مرشح للشعب الجمهورى، ومرشح لحزب الحرية، ومرشحين مستقبل وطن ومرشحين عن حزب الوفد الجديد.

ويتنافس فى هذه الانتخابات كل من: محمد سامى سليمان مرشح عن حزب للشعب الجمهورى، وأيمن يوسف رخا مرشح مستقبل وطن، ضياء الدين داود نائب الدائرة الانتخابية الأولى بالدورة المنتهية، ونادية محمود أبو مهدى، وماجد أحمد مؤمن، وعوض السيد العلمى مرشح حزب الحرية، وعبير على عيسى، وعدى محمد الألفى، ومحمد محسن سليم، وفؤاد محمود سراج الدين، وصابرين عبد الله الحادق، وضياء الدين على بصل، وعلى مسعد أبو عمارة، والسيد أحمد حسن، وإكرامى يوسف شحاتة، وعزمى محمود سلامة، ومحمد جودت العزبى، وأحمد شعلان خليفة، انس محمد عبد الرحمن، فايزة احمد عبد الجبار، أيمن على صالح، أمجد فوزى سليمان، روحية محمد عبد الباسط، أحمد محمد المتبولى، ياسر عبد المنعم الحمادى، عادل محمود المنصورى، سيف حمدى حمايل، حامد احمد الفار ، أسامة مصطفى الحبشى، وحيد فؤاد هلال، فاتن جلال الشابورى، عليوة عبد المقصود السرى مرشح الوفد الجدبد، سامى محمود بلح مرشح حزب الوفد الجديد ، ياسر عبد الفتاح ابو هندية ، سامى رفعت عبد العزيز محامى، مصطفى حسنى شتا، مها محمد المهدى، مسعود عبد النعيم يوسف، محمد مصطفى الماشطة مرشح حزب مستقبل وطن، غادة موسى صقر.