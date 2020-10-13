13 ديسمبر الحكم على المتهم باغتصاب ابنته 9 مرات بعد ورود رأى المفتى بإعدامه

فريق المحافظات

حددت محكمة جنايات المحلة الكبرى الدائرة الثانية برئاسة المستشار أيمن سليمان وعضوية المستشارين عمرو عبده شاهين وجورج فخرى حنا وبحضور بهاء على مدير نيابة الطفل جلسة 13 ديسمبر القادم للنطق بالحكم على سامح عبد العزيز عبد الهادى، المتهم باغتصاب نجلته البالغة من العمر 16 عاما بالإكراه 9 مرات، بعد التعدى عليها بالضرب باستخدام " كرباج" بعد إبداء فضيلة مفتى الجمهورية الرأى الشرعى فى إعدام المتهم شنقًا فيما هو منسوب إليه من إتهام.

كانت المحكمة قد أمرت ظهر اليوم بإحالة أوراق المتهم لفضيله مفتى الجمهورية لقيامه باغتصاب نجلته 9 مرات بالإكراه.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من نجلة المتهم وتدعى "سعاد" تتهم والدها بالتعدى عليها جنسيا بالإكراه وإجبارها على ممارسة الرذيلة معها باستخدام كرباج.

وتمكن الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم أول المحلة من ضبط المتهم.

وباشرت نيابة الطفل التحقيقات فى القضية واستعمت لأقوال المجنى عليها والتى اتهمت والدها باغتصابها كرها عنها واستخدامه كرباج وتوثيقها واكراهها لممارسة الجنس معه.

كما كشفت التحقيقات فى القضية أن المتهم ارتكب جريمته 5 مرات مع نجلته كرها عنها، وقيامه باستغلال عدم تواجد زوجته بالمنزل فى ارتكاب جريمته النكراء

واعترف المتهم تفصيليا فى تحقيقات النيابة العامة بارتكاب جريمته فى حق نجلته، وتم إحالته لمحكمة جنايات المحلة واصدرت حكمها المتقدم.