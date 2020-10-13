يوهانسن عيد تؤكد اعتماد 60% من المدارس الحكومية بحلول 2030

إبراهيم سعيد

قالت يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحديث الشامل والمتكامل لنظام التعليم بمختلف مراحله، وإيلاء أهمية قصوى للبناء الفكرى والتربوى لدى الطلاب، وذلك فى إطار النهج الاستراتيجي للدولة لبناء الإنسان المصري من كافة الجوانب وصقله أكاديمياً ومعرفياً وصحياً.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي عمرو خليل، برنامج " من مصر "، أن معاير الجودة تشمل كافة عناصر المنظومة التعليمية داخل المدارس الحكومية والخاصة، مضيفا أن 10 % من المدارس الحكومية حصلت على شهادة الجودة والاعتماد و 60 % من المدارس الحكومية ستكون معتمدة بحلول 2030 .

وأشارت أن العام المالي الجديد مع زيادة ميزانية التعليم يودي إلى اهتماما كبير داخل جودة المدارس ونحن لدينا فرصة للتعليم الإلكتروني لذلك أصبحت أعداد الطلاب داخل الفصول قليلة وتم الاتفاق مع وزارة الاتصالات لاستكمال ودخول الانترانت بالمدارس.

وأكدت أن التعليم والتعلم يجب اعداد جيل متطلع للمستقبل من خلال المنصات الالكترونية للتعلم عن بعد والتوسع في استخدام تطبيقات التعليم الإلكتروني وميكنة وسائل التعليم، واللجوء إلى منصات التواصل الحديثة وتسخير التكنولوجيا للارتقاء بالعملية التعليمية، بهدف دعم جهود الدولة لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم، فإن الهيئة تتبني ملفا مهما جدا حاليا وهو تدريب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس على استراتيجيات التعليم والتعلم الإلكتروني.