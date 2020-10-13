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وفاة اللواء عادل عبد الغنى مساعد وزير الداخلية السابق ومرشح شيوخ بالإسماعيلية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 01:08 م
وفاة اللواء عادل عبد الغنى مساعد وزير الداخلية السابق ومرشح شيوخ بالإسماعيلية اللواء عادل عبد الغنى مساعد وزير الداخلية سابقا
الإسماعيلية - السيد فلاح

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توفى صباح اليوم الثلاثاء، اللواء عادل عبد الغني مساعد أول وزير الداخلية لقطاع العمل سابقًا، ومرشح مجلس الشيوخ السابق، والقيادى بحزب مستقبل وطن، على أثر أزمة صحية تعرض لها منذ أيام ودخل بسببها المستشفىومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفقيد الراحل، عقب صلاة العصر من أمام منزله بمدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وتشيع جنازته بمقابر المستقبل في محافظة الإسماعيلية، والعزاء قاصر على تشييع الجنازة.

وخاض اللواء عادل عبد الغني، انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، ودخل مرحلة الإعادة، ولم يحالفه الحظ في الفوز بفارق ألفي صوت عن رمضان إمام، النائب الحالى.

 

 


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