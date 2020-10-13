وزير خارجية ألمانيا: على تركيا وقف لعبة التذبذب بموقفها بين التصعيد والتخفيف

كتب أحمد عرفة

قال هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا، إن على تركيا وقف لعبة التذبذب بموقفها بين التصعيد والتخفيف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال المتحدث الرسمى للاتحاد الأوروبى، إنه إذا لم تلتزم تركيا وتوقف تصعيدها ستكون العقوبات خيارنا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المتحدث الرسمى للاتحاد الأوروبي: "سنرد على تركيا إذا استمرت فى سلوكها، وقال المتحدث الرسمى الأوروبى، أن أوروبا موحدة لضمان تغيير السلوك التركي".

ولفت المتحدث الرسمى الأوروبى، إلى أنه لا يمكن لتركيا ابتزازنا بورقة اللاجئين.