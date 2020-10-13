وزير الخارجية اليمني يناقش مع الصليب الأحمر إجراءات إتمام عملية تبادل الأسرى

وكالات

ناقش وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، يوم الاثنين، مع ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خضر أول عمر، عددا من القضايا بما فيها الإجراءات اللوجستية لإتمام عملية تبادل الأسرى والمعتقلين.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أكد الوزير الحضرمي حرص حكومة بلاده على الالتزام بمقتضيات اتفاق، ومبدأ الكل مقابل الكل الذي اعتمده اتفاق ستوكهولم بشأن الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا بمن فيهم الأربعة المشمولين في قرارات مجلس الأمن، لما لهذا الموضوع من أهمية إنسانية بحتة.

من جهته، أكد مسؤول الصليب الأحمر، "حرص المنظمة على التنسيق الكامل لضمان إنجاح عملية تبادل الأسرى وفقا للاتفاق"

وأشاد مسؤول الصليب الأحمر، "بالتسهيلات المقدمة من الحكومة اليمنية والتنسيق والتعاون من قبل السلطات المحلية في عدن ومأرب وسيئون".

كان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، أعلن نهاية سبتمبر الماضي، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، لتبادل 1081 أسيرا.

ورحبت دول عربية وإقليمية بالاتفاق، كما أكد التحالف العربي في اليمن دعمه للاتفاق مشيرا إلى أنه "يتطلع أن يكون ملف الأسرى بعيد عن أي مزايدات عسكرية أو سياسية وأن يتم التعامل معه بصورة إنسانية بحتة".