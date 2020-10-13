وزير التنمية المحلية يوجه قيادات المحليات بالحياد تجاه مرشحى النواب

كتب على عبد الرحمن

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظات برفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2020، التى ستنطلق المرحلة الأولى منها داخل البلاد يومى 24 و 25 أكتوبر الحالى فى 14 محافظة هي : الجيزة و الفيوم و بنى سويف و المنيا وأسوان و البحر الأحمر و الإسكندرية و البحيرة و مطروح وأسيوط و سوهاج و الوادى الجديد وقنا والاقصر ، يأتى هذا فى فى إطار استعدادات وزارة التنمية المحلية والمحافظات لإجراء انتخابات مجلس النواب 2020 .



كما وجه شعراوى، بحسب بيان للوزارة اليوم، الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالمحافظات بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وقف تنفيذ أى قرارات صادرة بتعديل مسميات المدارس المتخذة كمراكز إنتخابية حتى انتهاء العملية الإنتخابية فى 14 ديسمبر المقبل وذلك تيسيراً على الناخبين للوصول إلى لجانهم ودون حدوث أى لبس أو غموض قد ينشأ نتيجة تغيير المسمى .



كما طالب شعراوى رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالحياد تجاه جميع المرشحين للإنتخابات البرلمانية وعدم الإنحياز لمرشح دون آخر والوقوف على مسافة واحدة من الجميع .



وأشار وزير التنمية المحلية إلى التنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات لمتابعة كافة الاستعدادات الخاصة بتجهيز المقار الانتخابية وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين وتوفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت وكذا تعقيم وتطهير اللجان وإلتزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بالأصوات .

وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بمتابعة حظر أي دعايه انتخابية بالوحدات المحلية أو أى منشأت حكومية داخل المحافظات مع التأكد من إلتزام المرشحين بالضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية في الشوارع والميادين منعاً للتشوهات البصرية والحفاظ على الشكل الحضارى



وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة اجراء التجهيزات والصيانة اللازمة لمقار اللجان الانتخابية وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والاشغالات وعمليات التطهير والتعقيم في محيط اللجان قبل التصويت وبعده والتقيد بمسافات آمنة والتباعد الإجتماعى أمام مراكز الاقتراع ومراقبة المسافات الآمنة بين الناخبين وذلك في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية والقضاة



و طالب شعراوى المحافظات بتفعيل خطط الطوارئ في جميع المرافق العامة والخدمية بها مع مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائى ، موضحاً أن مهمة المحافظات هي توفير المناخ الآمن وكل سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.



كما وجه وزير التنمية المحلية ، المحافظات بمراجعة الدروس المستفادة من عملية تنظيم انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة لتلافي أي سلبيات أو معوقات والعمل علي تذليلها والاستفادة من الايجابيات التي تحققت .







