وزير الأوقاف يكرم الفائزين فى مسابقة "رؤية" للفكر المستنير.. صور

كتب على عبد الرحمن تصوير عمرو مصطفى

كرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء الفائزين فى مسابقة "رؤية" للفكر المستنير المفتوحة، و ذلك خلال أولى حلقات منتدى الحوار الثقافى، بمقر أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين والتى تناقش القضية السكانية، وبخاصة موضوع تنظيم النسل كضرورة واقعية، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ووزير الصحة الأسبق، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، ونحو 60 إماما وواعظة.



وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أسماء الفائزين فى المسابقة على النحو التالى:-

المحور الأول:

الفائز الأول: محمد حسن عبد العظيم إمام وخطيب، والجائزة 10 آلاف جنيه، والفائز الثانى خالد فؤاد محمد بليل عضو هيئة تدريس جامعة سوهاج والجائزة 7 آلاف جنيه، و الفائز الثالث رضا عبد العزيز الدسوقي مدرس أول لغة عربية، والجائزة 5 آلاف جنيه.



بالإضافة إلى 7 جوائز تشجيعية قيمة كل منها ألف وخمسمائة جنيه ، وفاز بها كل من:"علاء محمد جادو – معلم خبير ، طاهر رمضان عبد الرازق أحمد – إمام وخطيب، وطه ممدوح عبد الوهاب جادو – إمام وخطيب، رحاب محمد عبد الحكيم عثمان – بكالوريوس هندسة كهرباء، قرشي سيد سلامة علي – كبير أئمة، وعاطف حمدي علي عبد الرحمن – إمام وخطيب، وحمادة عيد عبد العزيز حمدان – إمام وخطيب، فيما تم حجب الجائزة فى المحور الثانى.





