وزير الأوقاف: دعاة الخراب والفوضى يحرضون للخروج عن الدين وهدم الدولة

كتب - إسماعيل رفعت

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن من يدعوك للهدم والتخريب أو الفوضى يدعو للخروج عن الدين، مضيفا أن كل من يدعوك إلى البناء والتعمير والحفاظ على الوطن يدعوك إلى صحيح الدين، وكل من يدعوك للهدم والتخريب أو الفوضى أو يتنكر خلف الصفحات الوهمية فإنه يدعوك للخروج على الدين.

وأضاف الوزير، فى تصريحات له، أن بناء الوطن يتطلب بناء الذات، بأن يكون بيننا الطبيب الناجح، والمهندس الناجح، والإمام الناجح، والعامل الناجح، فواجب الطالب إذا أراد أن يسهم فى بناء وطنه بأمرين الأول: الوعى وألا يسير خلف جماعات الفوضى، الثانى: التفوق العلمى بأن يكون عنصرًا فاعلاً فى بناء الوطن، وأن العلم ليس قاصرًا على العلوم الشرعية وحدها بل هو كل علم ينفع الإنسانية".

وشدد الوزير، على أن بناء الوطن والحفاظ عليه واجب كل وطنى حر، مشيرا إلى قول أمير الشعراء أحمد شوقى "وللأوطان فى دم كل حر.. يد سلفت ودين مستحق"، مضيفا: "تعلمون كما فى الدراسات الشرعية أنه إذا دخل العدو بلدًا وجب على أهلها أن يهبوا جميعًا للدفاع عن وطنهم ولو فنوا جميعًا، ولم يقل أحد إنه إذا هجم العدو اترك أرضك إلى غيرها، وهذا يؤكد على أن الإنسان يفتدى وطنه بنفسه.