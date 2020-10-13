وزيرة المواطنة الفرنسية لا تستبعد إعلان فرض حظر التجول فى بعض المناطق بالبلاد

كتب أحمد عرفة

أكدت وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيبا، أنها لا تستبعد إعلان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون في لقائه التليفزيونى المزمع مساء غد، فرض حظر التجول في بعض المناطق بالبلاد.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزيرة المواطنة الفرنسية أن باريس ومحيطها ربما ستكون مشمولة بالحظر في محاولة للحد من ارتفاع إصابات كورونا".



وتواجه فرنسا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، بعد أن تراجع هذا المؤشر بشكل ملحوظ أوائل الصيف الماضي، إلا أن عدد الوفيات على أساس يومي بعيد عن المستويات التي بلغها في فترة الذروة حينما تجاوز أحيانا 1000 حالة.



وأعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية الثلاثاء تسجيل 12 ألفًا و993 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 456 ألفًا و472 حالة.



وأوضحت الهيئة أن 117 شخصًا من المصابين بالفيروس ماتوا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 32 ألفًا و942 حالة، حسب ما نقلت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية عبر موقعها الإلكتروني.