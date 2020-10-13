نقابة الأطباء تنعى 3 من أعضائها بعد وفاتهم بفيروس كورونا

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور أيمن محمد رمضان، أخصائى أشعة بمستشفى السنبلاوبن، الذى توفى نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ(184.

ونعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد ابراهيم محمود العسيلى، رئيس قسم الباطنة بمستشفى السنبلاوين، والذي توفي بمستشفى صدر المنصورة نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الـ (185).

كما نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عمرو عبد العظيم محمد، استشارى الأمراض الصدرية والدرن، الذى توفي بمستشفى قصر العينى نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ(186).











