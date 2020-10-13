مياه الشرب بالغربية تشن حملات لضبط وصلات المياه المخالفة

فريق المحافظات

شنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية برئاسة المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة الشركة حملات مكثفة لضبط وصلات المياه للمخالفين لشروط التعاقد.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة قد وجه بتكثيف الحملات لملاحقة كل مخالف أو متعد على مقدرات الدولة والمال العام.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة فى بيان له، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات والوصلات غير القانونية وذلك حتى تستطيع الشركة القيام بدورها على الوجه الأمثل من التشغيل والصيانة ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدا أنه لن يسمح بوجود حالات تعدى على خطوط مياه الشرب وستتم المتابعة الدورية أولا بأول لتلك المسارات حفاظا على المال العام.

وحذر عطية المخالفين بالتعرض للمساءلة القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإزالة التعديات، مؤكدا أن الشركة ستبذل قصارى جهدها للحد من الإهدار الناتج عن استخدام الماء عن طريق وصلات الخلسة.