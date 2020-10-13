منافسة ساخنة بين 19 مرشحا على مقعد واحد بدير مواس فى المنيا

تعد الدائرة السادسة بانتخابات مجلس النواب ومقرها مركز دير مواس أقصى جنوب محافظة المنيا من أقل الدوائر الستة بالمحافظة فى عدد المتقدمين للترشح على مقعد الدائرة حيث تقدم 17مرشح فقط للمنافسة على المقعد الوحيد المخصص للدائرة.

وتشهد الدائرة صراعا بين المرشحين خاصة بعد عدم تسمية حزب مستقبل وطن لاى مرشح من المرشح بتلك الدائرة، حيث دفع حزب الشعب الجمهورى بالمرشح حسانين عبد العزيز حسانين أبو المكارم المرشح لخوض لمعركة الانتخابية فى مواجهة 16 مرشح مستقل وهم سيد عبد العظيم عبد الناصر عبد العليم وأحمد رفعت طه شحاتة وماهر منير محمد شلبى وأيمن عبد الحى أحمد مصطفى واللواء مجدى عبد الحميد عبد المحسن عبد المالك والمستشار عمر عبد الفتاح فولى عبد الله والعقيد عمرو أحمد عبد الحكيم عبد الحميد والدكتور إيهاب رءوف حبيب غالى، ومحمد جاد الكريم محمد عثمان، وطاهر مصطفى عبد الرحمن، وأحمد عباس ميرى عبد الرحمن، محمد خليفة حسين عمر، يوسف عارف على سيف، محمد جمال محمد سيد.

ورغم قلة عدد المرشحين بهذه الدائرة مقارنة بدوائر المحافظة الخمس الأخرى فأن الصراع به يحكمه قوة العائلات والتكتلات والنفوذ ويبدو الصراع فى هذه الدائرة قوى على غير ما يعتقد البعض خاصة أنه صراع على مقعد واحد فقط.

ولكن مع تغير خريطة الانتخابات والتنافس تتساوى فرص المرشحين، خاصة بعد خلو الدائرة من مرشح لمستقبل وطن بالإضافة إلى خروج النائب السابق علاء حسانين من الصراع والرفض الدعوى لانضمامه لقائمة المرشحين.

يذكر أن محافظة المنيا تم تخصيص 14 مقعد لها على المقاعد الفردية يتنافس عليهم 190 مرشح فى 6دوائر انتخابية بعد أن تم ضم عدد من الدوائر لبعضها مثل دائرة المنيا ومركز المنيا ودائرة مغاغة وبنى مزار والعدوة، وسمالوط ومطاى.

تجرى انتخابات مجلس النواب الجديد على مرحلتين، حيث تضم كل مرحلة عدد من المحافظات تجرى فيها الانتخابات بالداخل والخارج، وحددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات فى كل مرحلة وجولة الإعادة بها والمحافظات التى تضمها كل مرحلة.

وفى هذا الإطار نستعرض كل المعلومات التى تريد معرفتها عن المرحلة الأولى والمحافظات التى تتضمنها ومواعيد إجراء الانتخابات بها فى الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا.

محافظات المرحلة الأولى:

الانتخابات ستكون على مرحلتين تجرى عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

مواعيد المرحلة الأولى:

الانتخابات ستكون على مرحلتين، حيث تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات فى الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها فى الجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.

مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الأولى:

تكون جولة الإعادة فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفى الداخل يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها فى الجريدة الرسمية فى موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.