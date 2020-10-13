مقتل عنصرين إرهابيين شديدي الخطورة في اشتباك مع قوات الأمن بسيناء

كتب محمود عبد الراضى

لقي عنصرين إرهابيين مصرعهما بسيناء وتم التحفظ على كميات من الأسلحة النارية ـ تحديث

وأفادت وزارة الداخلية، أنه استمراراً لجهود الداخلية في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني بالبلاد، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جبلية بشمال سيناء وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق.

تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات، حيث أسفرت النتائج عن رصد تواجد اثنين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة داخل احدى السيارات ماركة شيفرولية ربع نقل بيضاء اللون بهدف رصد الارتكازات الأمنية ، في إطار الاعداد لاستهدافها، إلا أنهما فور استشعارهما باحكام الحصار عليهما قاما باطلاق النيران بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهما، مما أسفر عن مصرعهما، والعثور بحوزتهما على "سلاحين آلي وحزميين ناسفين وطبنجة ماركة ستار و4 خزينة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وجهاز لاسلكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولي نيابة امن الدولة العليا التحقيقات.