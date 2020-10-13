مرضى كوفيد -19 المصابون بمرض كلوى مزمن أكثر عرضة للوفاة 3 أضعاف

كتبت إيناس البنا

أكدت دراسة دولية كبيرة أجريت على مرضى COVID-19 أن مرض الكلى المزمن قد يزيد من خطر وفاة المريض بمقدار 3 أضعاف.ووفقا للأبحاث الأخيرة، فإنه لا أحد في مأمن من فيروس COVID-19، لكن قد تعاني بعض الفئات أكثر، وتشير البيانات المتاحة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقًا - مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري وفشل القلب الاحتقاني وأمراض الكلى المزمنة والسكتة الدماغية والسرطان - هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة بمجرد الإصابة بالفيروس، كما الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات المزمنة هم أيضًا أكثر عرضة للوفاة من COVID-19.

أكدت دراسة دولية كبيرة على مرضى COVID-19 أيضًا أن هذه الحالات الموجودة مسبقًا قد تزيد من خطر وفاة المريض بنسبة تتراوح بين مرة ونصف إلى ثلاث مرات. أجراها الباحث في كلية الطب بجامعة ولاية بنسلفانيا ، ونشرت نتائج الدراسة مؤخرًا في PLOS ONE، وجد الباحثون أن أمراض القلب والأوعية الدموية قد تضاعف من خطر وفاة المريض من COVID-19.

مرض الكلى المزمن ومضاعفات كوفيد -19



بناءً على النتائج التي توصلوا إليها، اقترح مؤلفو الدراسة أن وجود هذه الحالات الصحية المزمنة في المرضى المصابين بـ COVID-19 هو علامة تحذير على ارتفاع خطر الوفاة.

توصل فريق البحث إلى الاستنتاج بعد إجراء مراجعة منهجية وتحليل للدراسات المنشورة في الفترة من ديسمبر 2019 حتى أوائل يوليو 2020. واستكشفوا 11 حالة مصاحبة تشكل خطر الإصابة بمرض شديد والوفاة بين مرضى COVID-19، وتشمل هذه أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان وأمراض الكلى المزمنة ومرض الانسداد الرئوي المزمن والسكتة الدماغية وفشل القلب الاحتقاني والربو وأمراض الكبد المزمنة وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

بعد تحليل البيانات من أكثر من 65000 مريض من 25 دراسة حول العالم، وجد الباحثون أن بعض الحالات الصحية الموجودة مسبقًا أثرت على معدلات البقاء على قيد الحياة أكثر من غيرها.

وجد أن مرضى COVID-19 الذين يعانون من مرض السكري والسرطان في المستشفى كانوا أكثر عرضة للوفاة بمقدار 1.5 مرة مقارنة بهؤلاء المرضى الذين ليس لديهم حالات موجودة مسبقًا، في حين أن المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم وفشل القلب الاحتقاني كانوا أكثر عرضة للوفاة بمقدار الضعف ، كان خطر الوفاة أعلى بثلاث مرات في المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة.

لماذا يواجه مرضى الكلى نتائج خطيرة لـ COVID-19؟



تتمثل الوظيفة الرئيسية للكلى في تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الدم ، والتي تُفرز بعد ذلك في البول. عندما تضعف هذه الوظيفة ، يمكن أن تتراكم مستويات خطيرة من السوائل والشوارد والفضلات في جسمك. يمكن أن يتطور هذا إلى الفشل الكلوي في نهاية المرحلة ، وهو مميت.

لا تعرض أمراض الكلى المرضى لخطر أكبر للإصابة بـ COVID-19. لكنهم معرضون لخطر النتائج الأكثر خطورة أثناء الإصابة.

في حين أنه ليس من الواضح سبب كون المرضى المصابين بأمراض الكلى أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ COVID-19 الشديد ، إلا أن بعض الخبراء يشيرون إلى أن هؤلاء المرضى هم عادة أكبر سناً ولديهم أمراض مزمنة أخرى مثل مرض السكري الذي يمثل عوامل خطر الإصابة بـ COVID-19 الشديد. بالإضافة إلى ذلك ، قد يعاني مرضى الكلى أيضًا من ضعف في جهاز المناعة.

يصاب بعض مرضى COVID-19 في المستشفى بإصابة حادة في الكلى (AKI) - انخفاض مفاجئ في وظائف الكلى - حتى لو لم يكن لديهم مرض كلوي من قبل. هذه الحالة أكثر شيوعًا عند المرضى المصابين بأمراض خطيرة ويحتاجون إلى رعاية مركزة. في معظم الحالات ، قد تتطلب إصابة الكلى الحادة غسيل الكلى الطارئ.