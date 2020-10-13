محافـظ المنوفية يعلن الإنتهاء من رفع جبل القمامة بمقلب منوف العمومى

المنوفية - فريق المحافظات

صرح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن الانتهاء من رفع تراكمات القمامة بمقلب منوف العمومى والذى كان يعد حلماً لأهالى المدينة منذ ما يقرب من 25 عاماً لما يسببه من تلوث وأضرار للبيئة، مشيراً إلى أنه تم إنجاز العمل فى مدة لا تتجاوز الشهرين فى حين كان محدد له مدة زمنية تقرب من أربعة أشهر للانتهاء من رفع ما يقرب من (600) ألف طن قمامة، مشيداً بحجم الأعمال والمجهودات التى بذلت للانتهاء من هذا الكابوس فى أسرع وقت حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

كما أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم شراء معدات بقيمة ما يقرب من (35) مليون جنيه لنقل قمامة منوف وسرس الليان من نقطة المناولة مباشرة الى المدفن الصحى بالسادات لحين إنشاء مصنع جديد لتدوير القمامة بمنوف ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة خلال عام 2020 ، مضيفا إلى أنه تم بدء العمل فى رفع تراكمات مقلب منوف فى 16 أغسطس الماضى بإجمالى تكلفة (50) مليون جنيه، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين محافظة المنوفية وكل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والهيئة العربية للتصنيع بشأن المساهمة فى تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية لقطاع منظومة البيئة والإنارة والرصف بدائرة المحافظة بقيمة إجمالية (135) مليون جنيه .

وأضاف محافظ المنوفية أن إجمالى استثمارات قطاع تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة للعام المالى الجارى بلغت قيمة 355.8 مليون جنيه تم ضخها فى مشروعات رفع تراكمات القمامة من (6) مقالب فى منوف وقويسنا وتلا وكذا مقلب طوخ طنبشا وكفر هلال وبركة السبع العمومى وإنشاء محطتين وسيطتين ثابتتين بمركزى بركة السبع وتلا وكذا تركيب خط فرز جديد بمصنع تدوير القمامة بمدينة قويسنا، فضلا عن توريد 45 معدة لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة تتضمن تدعيم وحدة التدخل السريع لرفع تراكمات القمامة .