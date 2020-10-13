محافظ الغربية يوقع عقد اتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع لميكنة الديوان العام

الغربية محمد طارق

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بمكتبه اللواء أحمد عبد العزيز رئيس مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع وذلك لتوقيع عقد ميكنة الديوان العام لمحافظة الغربية، حيث تم الاتفاق على تركيب منظومة حديثة من كاميرات المراقبة، والشبكات والداتا سنتر بهدف ربط الإدارات المختلفة ومتابعتها من خلال صانعي القرار من أجل سرعة حل المشكلات والمتابعة المستمرة.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بملف التحول الرقمي فهو من ناحية يواكب التطور العالمي ومن ناحية أخرى سيساهم بشكل كبير في تطوير وتحسين الأداء الحكومي وتوفير مزيد من الشفافية وتحجيم الفساد وتعظيم العائد وتخفيض النفقات، مشيراً إلى أنه سيتم الإنتهاء من تركيب تلك المنظومة خلال ٣ أشهر حيث تم تجهيز غرف مخصصة للتحكم وإدارة تلك المنظومة بمقر الديوان.

ومن جانبها أشارت المهندسة عبير بلح مدير عام مركز المعلومات إلى أن ميكنة الديوان العام للمحافظة تعد التجربة الأولى من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية وتأتي كمرحلة أولى لربط جميع المراكز والمدن والأحياء ببعضها ثم مديريات الخدمات في المرحلة الثانية ، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لرقمنة جميع التعاملات بين مختلف الإدارات.

حضر التوقيع المهندس عصام نور الدين مدير عام التسويق بالهيئة العربية للتصنيع والأستاذة نادين نبيل مدير اتصالات العملاء بالهيئة.