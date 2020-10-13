محافظ الغربية يفتتح مدرسة للتعليم الأساسى ومشروعات رياضية جديدة (صور)

فريق المحافظات

افتتح محافظ الغربية صباح اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، عدداً من المشروعات الرياضية والتعليمية في إطار اهتمام المحافظة ببناء وتنمية الإنسان المصري واحتفالها بالعيد القومي.

بدء المحافظ ومرافقوه بافتتاح مدرسة محمد خفاجة للتعليم الأساسي بقرية إخناوي مركز طنطا والتي تم إنشاؤها على مساحة 2089 م2 بإجمالي تكلفة 91 مليون جنيه وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية بالقرى المجاورة حيث تحتوي المدرسة على 18 فصل ومكتبة ومعامل وقاعات للأنشطة المتعددة، وتأكد المحافظ من جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب في الأسبوع المقبل وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وانتقل المحافظ لافتتاح عدداً من المشاريع الرياضية بدأت بافتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب اخناواي واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الأستاذ أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية لعملية إنشاء الملعب والمسند لإحدى الشركات الوطنية بقيمة إجمالية بلغت 470 ألف جنيه والذي تم إنشاؤه خلال 4 أشهر وذلك لخدمة أبناء القرية والعزب المجاورة.

وفي قرية كفر أبو داوود افتتح المحافظ مركز شباب القرية والمكون من طابقين وملعب خماسي وغرف لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والذي تم بناؤه على ثلاث مراحل بإجمالي تكلفة 800 ألف جنيه ويخدم 15 ألف نسمة من أبناء القرية والعزب المجاورة.

كما افتتح المحافظ مركز شباب شوني والذي تم إنشاؤه على ثلاث مراحل بإجمالي تكلفة 940 ألف جنيه، ويخدم 40 ألف نسمة من أبناء القرية والعزب المجاورة، حيث تفقد المحافظ ومرافقوه المركز المكون من طابقين وملعب خماسي منجل وغرف لممارسة الأنشطة، وشاهد المحافظ عرضاً من فرق الكاراتيه والملاكمة وشارك الحاضرين في نشاط تنس الطاولة والبلياردو.

واختتمت الجولة بزيارة مدرسة الشهيد محمد الخولي (الأحمدية سابقا) لمتابعة استعدادات مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، حيث تفقد المحافظ الحجرات الدراسية وصالات الأنشطة وشاهد المعرض الفني داخل بالمدرسة.

واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير المدرسة عن التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة من حيث تقسيم الطلاب وعددهم 887 طالب إلى ثلاث مجموعات للحضور يومين في الأسبوع وتوفير بوابات للتعقيم وكذلك مدى الإقبال على مجموعات التقوية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي.

وأكد محافظ الغربية في نهاية الجولة على اهتمام الدولة بقطاع التعليم باعتباره قاطرة التنمية والبناء وكذلك قطاع الشباب والرياضة الذي يساهم في إعداد جيل قادر على بناء مصر الجديدة التي نحلم بها.

المحافظ داخل احد الفصول

مركز شباب فى محافظة الغربية

مركز شباب اخناوي

محافظ الغربية داخل معلب مركز شباب