محافظة القاهرة تتيح فرص تحويل الأراضى الزراعية إلى مبانى لمدة شهرين

كتب ــ سيد الخلفاوى

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إعادة فتح باب استنزال الأراضى الزراعية (تالف الأطيان) من الحيز الزراعى بجميع أحياء القاهرة، وذلك لمدة شهرين بداية من أول شهر أكتوبر وحتى الأول من ديسمبر المقبل 2020.



وعلى راغبي التقدم بطلبات الاستنزال التوجه إلى المركز التكنولوجى بديوان عام محافظة القاهرة أو المراكز التكنولوجية بالأحياء بالأوراق المطلوبة والتى تتضمن عقد الأرض محل الطلب، وخريطة مساحية من 1 إلى 5000 مع إمكانية استكمال باقي المستندات بعد فحص الطلب، وتشمل كشف تحديد مساحي من هيئة المساحة بموقع الأرض محل العقد المسجل وخريطة مساحية من 1 إلى 2500 موقع عليها باعتماد الأرض من هيئة المساحة وكشف رسمي من الضرائب العقارية يفيد بأن الأرض من ضمن المكلفات التي تخضع لضريبة الأطيان الزراعية، وشهادة تصرفات عقارية للأرض محل العقد .



كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد أصدر العام الماضى قرارا، وأعاد العمل به يونيو الماضى، بشأن دراسة استنزال الأراضى الزراعية من الحيز الزراعى بجميع أحياء القاهرة، خاصة أحياء "المعادى ودار السلام وحلوان"، والسماح للراغبين من أصحاب الشأن التقدم بطلباتهم للحى التابع فى يوليو، من العام الماضى.



وأكد اللواء محمد حنفى السكرتير العام والمشرف على اللجنة العليا المشكلة لهذا الغرض، أنه على الراغبين فى الاستفادة من هذا القرار التقدم بطلباتهم خلال الفترة المحددة، على أن يتضمن نموذج الطلب عقد الأرض محل الطلب وكذلك خريطة مساحية من " 1 إلى 5000 "، مع إمكانية استكمال باقى المستندات بعد فحص الطلب وهى "كشف تحديد مساحى من هيئة المساحة بموقع الأرض محل العقد المسجل ـ خريطة مساحية من "1 الى 2500 " موقع عليها الأرض معتمدة من هيئة المساحة ـ كشف رسمى من الضرائب العقارية يفيد بأن الأرض من ضمن المكلفات التى تخضع لضريبة الأطيان الزراعية ـ شهادة تصرفات عقارية للأرض محل العقد" .









