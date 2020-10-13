ما الإجراء حال وجود ضرر أو تسرب مياه من "شقة" جارك؟.. اعرف التفاصيل

تتعدد مشاكل الجيرة، ومن بين تلك المشاكل وجود تسرب مياه من وحدة سكنية مجاورة لك أو تسبب جارك فى ضرر لك، فما هو الإجراء المتبع لحماية وحدتك ونفسك من تلك الأضرار.

يعرض "اليوم السابع" الإجراءات الواجب اتخاذها لحل مثل هذه المشاكل بطريقة قانونية.

1. يتم عمل محضر رسمى بقسم الشرطة برقم إدارى، يذكر فيه الشكوى.

2. يتخذ القسم إجراء توجيه خطاب موجه من مأمور القسم إلى الحى لمعاينة الشكوى.

3. بعد ورود المحضر للحى يتم نزول أحد موظفى الحى للمعاينة.

4. موظف المعاينة يحرر خطاب بالمعاينة ويرفق بالمحضر فى حالة وجود ضرر ولا يؤثر على سلامة العقار ويمكن إصلاحه.

5. يتم عمل خطاب بالمعاينة ويرفق بالمحضر فى حالة عدم جود ضرر ويتم غلق المحضر.

6. فى حالة رفض قاطن الشقة بعدم الإصلاح يتم عمل محضر رسمى بذلك وتحويله إلى النيابة العامة.