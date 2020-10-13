اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 08:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ما الإجراء حال وجود ضرر أو تسرب مياه من "شقة" جارك؟.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 07:00 ص
ما الإجراء حال وجود ضرر أو تسرب مياه من "شقة" جارك؟.. اعرف التفاصيل شكاوى - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتعدد مشاكل الجيرة، ومن بين تلك المشاكل وجود تسرب مياه من وحدة سكنية مجاورة لك أو تسبب جارك فى ضرر لك، فما هو الإجراء المتبع لحماية وحدتك ونفسك من تلك الأضرار.

يعرض "اليوم السابع" الإجراءات الواجب اتخاذها لحل مثل هذه المشاكل بطريقة قانونية.

 

1. يتم عمل محضر رسمى بقسم الشرطة برقم إدارى، يذكر فيه الشكوى.

2. يتخذ القسم إجراء توجيه خطاب موجه من مأمور القسم إلى الحى لمعاينة الشكوى.

3. بعد ورود المحضر للحى يتم نزول أحد موظفى الحى للمعاينة.

4. موظف المعاينة يحرر خطاب بالمعاينة ويرفق بالمحضر فى حالة وجود ضرر ولا يؤثر على سلامة العقار ويمكن إصلاحه.

5. يتم عمل خطاب بالمعاينة ويرفق بالمحضر فى حالة عدم جود ضرر ويتم غلق المحضر.

6. فى حالة رفض قاطن الشقة بعدم الإصلاح يتم عمل محضر رسمى بذلك وتحويله إلى النيابة العامة.

 


شكاوي الجيرة

تسريب مياه بالعقار

الشكاوي

المحليات

شكاوي المحليات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الطقس اليوم ..اعرف إزاى تبعت شكوى للمحليات من تراكم مياه الأمطار فى الشوارع

الجمعة، 25 أكتوبر 2019 12:26 م

التنمية المحلية توجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التعامل بحسم مع شكاوى المحليات

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:28 ص

فى أول لقاء لوزير التنمية المحلية داخل البرلمان.. اللواء محمود شعراوى: حريصون على خروج قانون الإدارة للنور.. ويؤكد: سنلمس تحسنا قريبا فى "ملف القمامة".. ويطالب المواطنين بالإبلاغ عن شكاوى المحليات

الإثنين، 25 يونيو 2018 08:00 م

وزير التنمة المحلية يدعو المواطنين للإبلاغ عن شكاوى المحليات: سنرد على الجميع

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:12 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة