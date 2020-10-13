مايك بومبيو يحتفل بعيد تأسيس البحرية الأمريكية الـ245 ويؤكد: حاربت بشرف

كتب آسر أحمد

حرص وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، على الاحتفال بعيد ميلاد البحرية الأمريكية الـ 245 الذي يوافق اليوم من كل عام، بنشر صورة لإحدى حاملات الطائرات الضخمة التي يضمها الجيش الأمريكي، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليشيد برجال القوات البحرية الذين وقفوا بشجاعة وشرف والتزام منذ 1775 حتي اليوم.

ووجه بومبيو، الدعوة إلى أذربيجان وأرمينيا، لتنفيذ التزاماتهما بوقف إطلاق النار على النحو المتفق عليه ووقف استهداف المناطق المدنية.

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "تدعو الولايات المتحدة أذربيجان وأرمينيا إلى تنفيذ التزاماتهما بوقف إطلاق النار على النحو المتفق عليه ووقف استهداف المناطق المدنية، مثل جانيا وستيباناكيرت، إننا نشجب الخسائر فى الأرواح ونظل ملتزمين بالتسوية السلمية".