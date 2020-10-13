اليوم السابع
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مالك مصنع يجمع حلوى المولد النبوى منتهية الصلاحية ويعيد إنتاجها فى بولاق

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 01:22 م
مالك مصنع يجمع حلوى المولد النبوى منتهية الصلاحية ويعيد إنتاجها فى بولاق حلوى المولد النبوى - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب مصنع لإنتاج حلوى المولد النبوى، في بولاق الدكرور، لاتهامه بتجميع كميات من الحلوى منتهية الصلاحية من الأعوام الماضية، وإعادة تصنيعها، وضبط بحوزته طن و150 كيلو من المضبوطات، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تورط "سالم.ف" صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع حلوى المولد النبوى الشريف، بدون ترخيص في بولاق الدكرور، بتجميع كميات كبيرة من حلوى المولد منتهية الصلاحية من الأعوام السابقة و إعادة تصنعيها مرة أخرى.

بتفتيش المصنع عثر على أدوات وماكينات تستخدم فى التصنيع، بالإضافة إلى أجولة سكر، ومكسبات طعم، ومنتجات حلوى المولد، بلغ وزنها طن و150 كيلو، منتج نهائي، تحرر عن ذلك المحضر رقم 28401/2020 جنح القسم، وباشرت النيابة التحقيق.


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