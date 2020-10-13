لجنة مكافحة كورونا: التقييم السليم والعلاج المناسب يساهمان فى تقليل نسب الوفيات

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن فيروس كورونا شدته قلت وبالتالى نسبة الوفيات بسبب الوباء خلال الفترة الراهنة انخفضت بشكل كبير، موضحا أن هناك عاملا أساسيا لمواجهة الوفيات بالفيروس هو التقييم السليم للحالة والعلاج المناسب لها.

وأضاف حسنى، فى تصريحات لبرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار، أنه لابد من معرفة عند إصابة المريض بفيروس كورونا ما إذا كان هناك إصابة فى الجهاز التنفسى أم لا، بجانب معرفة مقدار الأوكسجين فى الجسم، ومقدار التجلطات أيضا.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن معرفة هذه الأمور يتم من خلال الأشعة المقطعية وصورة الدم ومعدلات التجلط من أجل تحديد نوعية العلاج ومدة العلاج لكل مريض، لافتا إلى أن دكتور الحميات أو دكتور أمراض صدرية هما المتخصصين فى تحديد نوع العلاج لمصابى فيروس كورونا.