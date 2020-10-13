كيف استقبل الأمريكيان الفائزان بنوبل للاقتصاد الخبر "كانا نائمين".. فيديو

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه عندما أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم يوم الإثنين أن الاقتصاديين الأمريكيين بول ميلجروم وبوب ويلسون، قد فازا بجائزة نوبل للاقتصاد، كان الرجلان نائمين في فراشهما في ستانفورد، كاليفورنيا.

وفي النهاية تمكنت اللجنة من الحصول على ويلسون لإخباره بالأمر. لكن ميلجروم كان نائمًا ولم يتمكن أحد من الاتصال به. لذا كان الأمر متروكًا لويلسون - الذي صادف أنه جار ميلجروم - للذهاب إلى منزل تلميذه السابق مرتديًا ملابس النوم ليروي أخبارًا سعيدة، أنه فاز بجائزة تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي.

التقطت الكاميرا الأمنية لميلجروم لحظة وصول ويلسون في جوف الليل، حيث سار ويلسون وزوجته ماري إلى الباب، وكانت ماري تمسك هاتفها.

يقول ويلسون: "بول"، وهو يدق الاتصال الداخلي ويقرع عدة مرات. في النهاية قال: "مليجروم مرحبًا؟" وقال: "بول" أنا بوب ويلسون. لقد فزت بجائزة نوبل "، لذا فهم يحاولون الوصول إليك. لكنهم لا يستطيعون. لا يبدو أن لديهم رقمًا لك ".

تقفز ماري قائلة: "أعطيناهم رقم هاتفك المحمول." وتساءل ميلجروم فى دهشة "حقا فعلت؟ واو. حسنا".

وقالت مارى ضاحكة "هل سترد على هاتفك؟".

قبل بضع دقائق ، وفقًا لجامعة ستانفورد ، "تفاجأ ويلسون بالأخبار" أيضًا. عندما رن هاتف منزله في الساعات الأولى قام بفصله. لذلك اتصلت لجنة نوبل بماري بدلاً من ذلك. شرح ميلجروم لاحقًا كيف تكشفت الأمور من وجهة نظره.

وقال لرويترز "كنت نائما ورن جرس الباب في الثانية صباحا. ثم التقطت الهاتف - إنه جرس باب بالفيديو. ورأيت وجه بوب وكان يطرق الباب، وأخبرني أنهم كانوا يحاولون الاتصال بي وأننا فزنا بجائزة نوبل ، وهي أخبار جيدة جدًا ".

فاز الأكاديميون في جامعة ستانفورد بجائزة نوبل في الاقتصاد عن عملهم في نظرية المزاد وتحسين صيغ المزادات. كان ميلجروم طالب دراسات عليا في ويلسون في السبعينيات وعمل الزوجان معًا منذ ذلك الحين.

وأوضح ستانفورد البحث على أنه أساس "جزء كبير من اقتصاد اليوم - من الطريقة التي تبيع بها Google الإعلانات إلى الطريقة التي تحصل بها شركات الاتصالات على موجات البث من الحكومة".

في بيان حول الفوز ، كتبت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم: "لقد استخدما أيضًا رؤاهم لتصميم تنسيقات مزادات جديدة للسلع والخدمات التي يصعب بيعها بطريقة تقليدية ، مثل ترددات الراديو ... أفادت اكتشافاتهم البائعين والمشترين ودافعي الضرائب في جميع أنحاء العالم ".

وأوضحت الصحيفة أن ميلجروم هو ثالث طلاب ويلسون الذين يفوزون بجائزة نوبل.