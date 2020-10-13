كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة تقيم لقاءً تعريفيًّا للطالبات الجدد

كتب لؤى على

نظمت كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، برئاسة الدكتور هشام فرهود، عميد الكلية، والدكتورة هناء العبيسي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان الشال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومعتز الروبي، مدير الكلية؛ لقاءً تعريفيًّا ببرنامج الطب التكاملي للطالبات الجدد على مدار أربعة أيام كاملة.

شارك في لقاء الطالبات الجدد الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والذي رحب بالدفعة الجديدة من طبيبات المستقبل، وقد وقف جميع الحضور في بداية الحفل؛ لسماع النشيد الوطني المصري، ثم انطلقت فقرات البرنامج التعريفي بنظام الطب التكاملي حاضر خلالها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ومن القيادات السابقة والحالية.

جدير بالذكر أن كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، إضافة إلى ذلك فهي أيضًا من أوائل الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من هيئة التدريب الإلزامي للأطباء بوزارة الصحة ، وأيضا كانت من أوائل الكليات التى حصلت على شهادة تجديد الاعتماد من هيئة ضمان الجودة والاعتماد.