كاني ويست يصدر أول فيديو رسمي لحملته الإنتخابية في سباق الرئاسة الأمريكية

كتبت مريم بدر الدين

أصدر مغني الراب، كاني ويست، أول فيديو رسمي في حملته الانتخابية في انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي ستجرى يوم 3 نوفمبر، عبر حسابه بموقع "تويتر"، حيث ركز به على الدين والعائلات، كما طلب من أنصاره التصويت له كمرشح غير مدرج رسميا في كشوف المرشحين.



كاني ويست

ويعتقد بعض المحللين السياسيين أن ترشيح وست للمنصب قد يوجه بعض أصوات الأنصار ذوي الأصول الأفريقية بعيدا عن المرشح الديمقراطي جو بايدن، وفقا لموقع سكاي نيوز.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن اسم ويست (43 عاما)، الذي أطلق حملته الانتخابية في السباق نحو البيت الأبيض، ببيانات غير منتظمة من خلال حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر في بطاقات الاقتراع الرسمية في عدد قليل من الولايات، لكن ليست لديه أي فرصة حسابية للفوز.

وكان ظهر مغنى الراب العالمى كانى ويست برفقة ابنته الكبرى من زوجتة كيم كاردشيان، نورث 7 سنوات، فى عرض أزياء Bottega Veneta، فى لندن، وظهر المغني الذى أعلن عن نيته للترشيح لرئاسة أمريكا يرتدي هو وابنته سترة سوداء مكتوب عليها Vote Kanye، وذلك كدعاية غير مباشرة من أجل الانتخابات.

وكان قد غرد مغني الراب ومصمم الأزياء كاني ويست البالغ من العمر 43 عامًا على Twitter تغريدة تمنى فيها الشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إصابته هو وزوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب بعد أن ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا، وذلك رغم ان كاني أعلن عن نيته للترشيح لرأسه أمريكا في الانتخابات المقبلة.

وكتب كاني على تويتر : "هناك حاجة ماسة للكياسة في جميع المجالات نحن بحاجة إلى العمل معًا باسم يسوع وسنجتمع معًا"، وأضاف : "أنا أصلي من أجل الشفاء التام للرئيس ترامب وميلانيا، تمامًا كما كنت سأفعل مع جو وجيل إذا أصيبوا، وكذلك أي شخص آخر مصاب بـCOVID-19"، في اشارة منه إلى أنه سيتمني الشفاء لأى أحد إذا كان رئيس او منافس او غيره.