كاني ويست يصدر أول فيديو رسمي لحملته الإنتخابية في سباق الرئاسة الأمريكية

أصدر مغني الراب، كاني ويست، أول فيديو رسمي في حملته الانتخابية في انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي ستجرى يوم 3 نوفمبر، عبر حسابه بموقع "تويتر"، حيث ركز به على الدين والعائلات، كما طلب من أنصاره التصويت له كمرشح غير مدرج رسميا في كشوف المرشحين.

ويعتقد بعض المحللين السياسيين أن ترشيح وست للمنصب قد يوجه بعض أصوات الأنصار ذوي الأصول الأفريقية بعيدا عن المرشح الديمقراطي جو بايدن، وفقا لموقع سكاي نيوز.

https://t.co/ZURvTEW9ee we stepping out on faith pic.twitter.com/ypQfooB35w