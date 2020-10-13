فتاة تزعم تعرضها لاختطاف بعد تأخرها مع أصدقائها

كتب محمود عبد الراضي

خرجت فتاة من منزل أسرتها بالمنوفية للقاء أصدقائها، وعقب عودتها اختلقت سيناريو تعرضها للاختطاف، حيث كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشـأن تعرض طالبة لمحاولة إختطاف بالمنوفية.

ونشرت سيدة مقيمة بمركز السادات بالمنوفية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، منشوراً تضمن غياب ابنتها التي تبلغ من العمر 15 سنة "طالبة" عودتها من الدرس الخصوصي، وأعقب ذلك تداول منشور عبر الصفحة الشخصية الخاصة بشقيقة المتغيبة يتضمن عودتها ، وتعرضها لمحاولة إختطاف من قبل سيدة عجوز مجهولة عن طريق تخديرها، وأنها عادت ممزقة الملابس دون حقيبتها وهاتفها المحمول.

وبالفحص وبإستدعاء والدة الفتاة وسؤالها أكدت تغيب ابنتها وعودتها عقب ذلك، مؤكده أن شقيقة المتغيبة نشرت بذلك منشور على السوشيال، وبسؤال المتغيبة نفت تعرضها لأي مكروه ، وأنها طوال فترة تغيبها كانت برفقة أصدقائها بالشارع، وعقب عودتها للمنزل اختلقت واقعة تعرضها للتخدير من قبل سيدة عجوز خوفاً من أسرتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.