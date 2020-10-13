ضبط 5 أطنان حلوى غير صالحة فى حملة لصحة بورسعيد.. صور

بورسعيد - السيد فلاح

شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة على أماكن تصنيع الحلوى بالمحافظة برئاسة الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، فى اطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة، الصحة واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين والتأكد من صلاحية الأغذية التى يتم تداولها بالأسواق وبمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن ونصف من صنف فول سودانى مقشر مجهول المصدر ولا يوجد عليه أى بيانات خاصة بالانتاج والصلاحية واسم الصنف، و2 طن من صنف المقرمشات للتغير فى خواصها الطبيعية وغير مدون عليها تاريخ إنتاج أو انتهاء صلاحية، وطن ونصف من صنف ألبان مختلفة، وربع طن شيكولاتة للتغير فى خواصها الطبيعية وعدم تدوين تاريخ إنتاج أو صلاحية.

كما تم إعدام 5 كجم من صنف مكسرات للتغير فى خواصها الطبيعية وعد صلاحيتها للاستهلاك الأدمى، كما تم إعدام 5 كجم بواقى تصنيع حلويات، وتم تحرير محاضر جنح صحية طبقًا للقانون 10 لسنة 66 والقرار الوزارى رقم 96 لسنه 67.

شارك فة الحملة كلاً من الدكتور ماهر شوقى، مدير الوقائى، والدكتور. محمد جودة، مساعد المدير الوقائى ومدير الوبائيات والترصد، وأحمد ناصف، مراقب عام الأغذية، وأحمد شوقى، مراقب أول الأغذية، ومحمد عبدالرحيم، مدير مكتب أغذية المدينة، وحمدى عامر، مفتش الأغذية، وكريم الرحمن محمد، مفتش الأغذية.



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