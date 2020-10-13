ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم توفير حجز شاليهات بالساحل الشمالي

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم توفير حجز فيلات وشاليهات بالساحل الشمالي بأسعار مخفضة.

جاء ذلك على خلفية تعدد بلاغات المواطنين بتعرضهم لجرائم النصب والإحتيال من خلال قيام مجهول بالإعلان على أحد المواقع بشبكة الإنترنت بإيهام ضحاياه بقدرته على توفير حجز فيلات وشاليهات بمنطقة الساحل الشمالى بأسعار مخفضة والتواصل معهم والتحصل منهم على مبالغ مالية.

بالفحص تبين صحة الوقائع وأن وراء إرتكاب الوقائع "عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية"، فتم ضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش عثر على "4 هواتف محمولة، 17 شريحة، 8 كارت فيزا خاصة بالمتهم، عدد من الصور لتحويلات مالية تبلغ قيمتها مائتان وثلاثون ألف جنيه"، وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه لتلك الوقائع ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .