اليوم السابع
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ضبط المتهمين بقتل عامل في المحلة لاعتراض طريقهما

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 12:54 م
ضبط المتهمين بقتل عامل في المحلة لاعتراض طريقهما ضبط متهم ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالغربية وضبط مرتكبى الواقعة ، فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ  لقسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية بوفاة أحد الأشخاص (عامل ، مقيم المحلة) إثر إصابته بجرح طعنى بالصدر .

توصلت جهود فريق البحث الجنائى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (عامل "له معلومات جنائية – ربة منزل ، مقيمان بدائرة القسم) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما ، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها وإعترفا تفصيلياً بإرتكابهما الواقعة وذلك لمحاولة المجنى عليه إعتراض طريقهما فقام المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة"وأحدث إصابته التى أودت بحياته وهربا ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 

 


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