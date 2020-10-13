ضبط المتهمين بقتل عامل في المحلة لاعتراض طريقهما

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالغربية وضبط مرتكبى الواقعة ، فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية بوفاة أحد الأشخاص (عامل ، مقيم المحلة) إثر إصابته بجرح طعنى بالصدر .

توصلت جهود فريق البحث الجنائى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين (عامل "له معلومات جنائية – ربة منزل ، مقيمان بدائرة القسم) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما ، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها وإعترفا تفصيلياً بإرتكابهما الواقعة وذلك لمحاولة المجنى عليه إعتراض طريقهما فقام المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة"وأحدث إصابته التى أودت بحياته وهربا ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .