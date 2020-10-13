ضبط المتهمين باختطاف شخص وتقيده بسلسلة حديد وتعذيبه لنصبه عليهم

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة إختطاف أحد الأشخاص لخلافات مالية وضبط مرتكبى الواقعةن فى إطار جهود أجهزة الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص ( طالب – مقيم بدائرة القسم) بغياب والده (محاسب ، والمطلوب التنفيذ عليه فى 15 قضية "نصب ، تبديد" ومُقيم بالإسكندرية) وتلقيه إتصال هاتفى من "أحد الأشخاص" طالبه خلاله بدفع مبلغ (مليون ومائتى ألف جنيه) نظير إطلاق سراحه ، وأضاف بقيام والده بتسفير بعض الأشخاص للعمل بالخارج مقابل تحصله منهم على مبالغ مالية.. وإتهامه لأحد الأشخاص ( مندوب مبيعات – مقيم قرية بدائرة المركز) بأنه وراء غيابه.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، توصلت جهوده إلى أن المتهم المذكور وراء إرتكاب الواقعة بمشاركة شخصين أحدهما شقيقه .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم بمصنع "متوقف عن العمل" خاص بأحد المتهمين بدائرة المركز وبصحبتهم (المجنى عليه) مُقيد بسلاسل حديدية وبه حروق وكدمات متفرقة وبحوزتهم هاتف محمول "يحوى بعض المقاطع حال قيامهم بالتعدى عليه ، وبسؤال المجنى عليه قرر بقيام المتهمين بإحتجازه و إختطافه والتعدى عليه.. وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة وقرروا أنه نظراً لقيام المجنى عليه بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبلغ (مليون ومائتى ألف جنيه) قاموا بجمعه من آخرين مقابل تسفيرهم للخارج وأضافوا بقيامهم بإصطحابه من محل إقامته بالإسكندرية عقب تقابله معهم بأحد المقاهى بزعم توصيله لمسكنه وإقتياده عنوة لمكان ضبطهم للضغط عليه لرد ذلك المبلغ .