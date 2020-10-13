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سقوط موظفة اختلست 800 ألف جنيه من أموال جمعية بسوهاج

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 01:09 م
سقوط موظفة اختلست 800 ألف جنيه من أموال جمعية بسوهاج المتهمة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط موظفة بجمعية بسوهاج لاختلاسها 800 ألف جنيه من أموال الجمعية، حيث تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من "محامى لإحدى الجمعيات بسوهاج" بقيام إحدى السيدات "تعمل بذات الجمعية" بالاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية.

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وأسفرت عن قيام إحدى السيدات "منسق قروض بالجمعية المشار إليها " سابقا " – لها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة قسم ثان سوهاج" بإستغلال طبيعة عملها بالجمعية والمنوط بها تحصيل أقساط القروض من المقترضين ، وحصلت أقساط قروض من 200 مقترض قيمتها بإجمالى مبلغ ثمانمائة ألف جنيه مصرى ، وإختلاسها لنفسها دون وجهة حق وعدم توريدها لخزينة الجمعية ، وقد أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة ، وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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