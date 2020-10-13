زوجة المتهم باغتصاب ابنته 9 مرات: كان بيندهلها تدعكله ضهره والصدفة كشفت الجريمة

الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

كشفت سماح .ف.م.خ 41 سنة ربة منزل والدة الفتاة المتعدى عليها جنسيا بالإكراه على يد والدها، والذى عاشرها معاشرة الأزواج، 9 مرات بعد توثيقها وضربها بالكرباج، عن تفاصيل مثيرة فى تحقيقات نيابة الطفل بنيابة شرق طنطا الكلية، برئاسة المستشار بهاء على محمد على مدير النيابة، فى واقعة تعدى زوجها على ابنته.

وكشفت زوجة المتهم فى التحقيقات، أنها كانت تجلس مع زوجها (المتهم) ومعها ابنتها "سعاد" المجنى عليها وولدين وفى نفس البيت تقيم جدة زوجها وضرتها "شيماء" ومنذ شهرين كانت فى البيت هى وزوجها وبنتها وجدتها وبعد ذلك طلب من ابنته " تدعكله ضهره".

وأضافت: "أنا استغيبت البنت وفتحت الباب وبصيت عليهم من كسر فى السرير يخليني اشوف اللي جوه وهو ميشوفنيش لقيته يمارس معاها الجنس، فحصلي صدمة ومقدرتش أوريه نفسى عشان مايعملش فيا حاجة أنا والبنت".

وقضت محكمة جنايات المحلة الكبرى الدائرة الثانية برئاسه المستشار أيمن سليمان وعضوية المستشارين عمرو عبده شاهين وجورج فخري حنا، وبحضور بهاء على مدير نيابة الطفل، بإحالة أوراق سامح ع، مغتصب ابنته البالغة من العمر 16 عاما بالإكراه 9 مرات، بعد التعدى عليها بالضرب باستخدام "كرباج"، لفضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم شنقاً، فيما هو منسوب إليه من اتهام، وتحديد جلسة 13 ديسمبر القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من نجلة المتهم وتدعى"سعاد" تتهم والدها بالتعدي عليها جنسيا بالإكراه وإجبارها على ممارسة الرذيلة معه باستخدام كرباج. وتمكن الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم أول المحلة من ضبط المتهم.

وباشرت نيابة الطفل التحقيقات في القضية واستعمت لأقوال المجني عليها والتي اتهمت والدها باغتصابها كرها عنها واستخدامه كرباج وتوثيقها واكراهها لممارسة الجنس معه.