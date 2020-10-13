رئيس مجلس الدولة: أنهينا الفصل فى الطعون الانتخابية خلال 3 أيام

أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن قضايا الانتخابات تقام فى جميع المحافظات، ويحكمها التوقيت المحدد، حيث تأتى جميع الملفات بشكل فورى من جميع المحافظات للقاهرة.
جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال ندوة بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020 بحضور المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، وبمشاركة نحو 350 من قضاة وأعضاء المجلس.
وأضاف رئيس مجلس الدولة: "جداول المحاكم مفتوحة حتى أيام الجمعة، حيث يتم تلقى الطعون حتى المساء، فهى منظومة إدارية كاملة، وذلك لأن القضاة يشعرون بالواجب الوطنى الملقى علي عاتقهم، والأحكام القضائية لا تلزمها المواعيد، حيث انتهت جميع الأحكام الخاصة بالانتخابات فى 3 ايام، حتى دعاوى البطلان التى أقيمت ضد الأحكام قيدت يوم 7 أكتوبر تم الفصل بها بـ 3 أيام.
وأشار المستشار محمد حسام الدين، إلى أن أداء قضاة مجلس الدولة كان متميز فى انتخابات الشيوخ، وسيكون أكثر تميزا فى انتخابات النواب.
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