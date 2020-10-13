رئيس مجلس الدولة: أنهينا الفصل فى الطعون الانتخابية خلال 3 أيام

كتب أحمد عبد الهادى تصوير السعودي محمود

أكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن قضايا الانتخابات تقام فى جميع المحافظات، ويحكمها التوقيت المحدد، حيث تأتى جميع الملفات بشكل فورى من جميع المحافظات للقاهرة.

جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال ندوة بشأن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب 2020 بحضور المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، وبمشاركة نحو 350 من قضاة وأعضاء المجلس.

وأضاف رئيس مجلس الدولة: "جداول المحاكم مفتوحة حتى أيام الجمعة، حيث يتم تلقى الطعون حتى المساء، فهى منظومة إدارية كاملة، وذلك لأن القضاة يشعرون بالواجب الوطنى الملقى علي عاتقهم، والأحكام القضائية لا تلزمها المواعيد، حيث انتهت جميع الأحكام الخاصة بالانتخابات فى 3 ايام، حتى دعاوى البطلان التى أقيمت ضد الأحكام قيدت يوم 7 أكتوبر تم الفصل بها بـ 3 أيام.

وأشار المستشار محمد حسام الدين، إلى أن أداء قضاة مجلس الدولة كان متميز فى انتخابات الشيوخ، وسيكون أكثر تميزا فى انتخابات النواب.