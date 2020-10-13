روسيا: تصريحات واشنطن حول التوصل لاتفاق مبدئى للحد من الأسلحة النووية هراء

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن التصريحات الأمريكية حول التوصل لاتفاق مبدئي مع موسكو على تمديد معاهدة "ستارت-3" للحد من الأسلحة النووية، هراء وتزويرا للحقائق.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، جاء تعليق وزارة الخارجية الروسية ردا على تصريحات مارشال بيلينغسلي المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد أن الولايات المتحدة وروسيا توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد معاهدة "ستارت-3" للحد من الرؤوس النووية بين البلدين.

وقبلها أشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إلى أن روسيا لا تستبعد أن يتم التوصل أولا إلى اتفاق إطار مع الولايات المتحدة يسمح لنا بالحديث عن تحديد الاتجاهات والمعايير الرئيسية لمزيد من العمل"​.

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي: "أؤكد أننا لم نقترب من التوصل إلى مثل هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة، رغم أننا ببساطة لا نستبعد ذلك أيضا، أما بالنسبة لمحاولات الأمريكيين الإيحاء بأننا على عتبة مثل هذا الاتفاق، بل وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى منه، فلا أرى أساسا لها".