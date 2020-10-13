رئيس الحكومة التونسية يبحث مع نظيره الإيطالى العلاقات بين البلدين

كتب عبد الوهاب الجندى

تلقى رئيس الحكومة التونسية، هشام مشيشي مساء الإثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جوزبي كونتي، وهنأ رئيس مجلس الوزراء الإيطالي رئيس الحكومة هشام مشيشي بترؤسه للحكومة الجديدة، معربا له عن عميق ارتياحه للمستوى الذي بلغته علاقات التعاون بين تونس وإيطاليا في كل المجالات، خاصة وأن إيطاليا هي أول مستثمر في المجال الطاقي، وهناك أكثر من 800 شركة إيطالية منتصبة في تونس.

ووفق بيان للرئاسة التونسية، جدٌد جوزبي كونتي بهذه المناسبة دعم إيطاليا المتجدد لتونس في كل المجالات، وخاصة في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي وشركائها الأوربيين، مؤكدا على ضرورة العمل المشترك والتنسيق الثنائي في مجال الاقتصاد والاستثمار والأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية في المنطقة المتوسطية.

كما تم التطرق خلال هذا الاتصال الهاتفي إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة الوضع في ليبيا.

ووجٌه رئيس مجلس الوزراء الإيطالي في ختام المكالمة دعوة إلى رئيس الحكومة هشام مشيشي لزيارة إيطاليا في أقرب فرصة لمزيد التشاور وفتح ٱفاق أرحب للتعاون الثنائي بين البلدين.