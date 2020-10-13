حملات الصحة الإنجابية تطوف أحياء الإسكندرية لليوم الثالث على التوالى.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شهد حى المنتزه أول، شرق الإسكندرية تنظيم قافلة طبية بعزبة الزوايدة لخدمة أهالى المنطق، تحت رعاية المهندسة جيهان مسعود رئيس الحى وإشراف مركز معلومات التنمية المحلية بالحى وبالتنسيق مع ادارة العلاقات العامة وإدارة المنتزه الطبية، حيث تم نظمت حملة (من حقك تنظيمى) قافلة طبية للارتقاء بمستوى الظهير الريفى بنطاق الحى، وتم تقديم الخدمات الطبية بعزبة الزوايدة، وشملت الكشف على 100 حالة باطنة و150 حالة أطفال، و120 حالة نساء، و48 حالة تنظيم أسرة و90 حالة سونارو90 حالة متابعة حمل.

من جانبه قال الدكتور أيمن حليم مدير عام منطقة غرب الإسكندرية الطبية، إنه قد تمت فعاليات اليومين الأول والثانى للحملة القومية التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمى" والتى تجرى بكل الوحدات الثابتة بالمنطقة، وكذلك بعدد من العيادات المتنقلة وذلك تحت إشراف الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

وأوضح "حليم" أنه قد تم خلال اليوم الأول تقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانا لـ304 منتفعات وتقديم مشورة لـ110 أخريات، وعمل 42 أشعة بالموجات فوق الصوتية، كما تم الكشف على 82 طفلا وإعطائهم العلاج مجانا، بينما تم فى اليوم الثانى تقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانا لـ300 منتفعة والكشف على 85 طفلا وإعطائهم العلاج مجانا.

وأشار مدير عام منطقة غرب، أنه تم عمل ندوات تثقيفية وتقديم هدايا عينية للمنفعات، كما تم على هامش الحملة تنظيم معرض لمنتجات نوادى المرأة.

جدير بالذكر أن الحملة تتم بمحافظة الإسكندرية على مرحلتين: المرحلة الأولى من 11 إلى 15 أكتوبر بمناطق المنتزه وشرق ووسط وغرب، والمرحلة الثانية من 18 إلى 22 أكتوبر بمناطق الجمرك والعجمى والعامرية وبرج العرب.

القوافل الطبية



القوافل الطبية