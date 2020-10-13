حبس صاحب مقهى لتقديمه 5 فتيات لراغبى المتعة فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

قرر مدير نيابة قسم أول المنصورة، بإشراف المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس صاحب مقهى وخمسة من الفتيات، واتهامهم بالفسق والفجور وممارسة الأعمال المنافسة للآداب داخل المقهي.

وقد وجهت النيابة اتهامات تتضمن للفتيات بنشر الفسق والفجور، وممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة داخل المقهى، والقيام بأفعال خادشه للحياء، وعرض الفتيات لراغبى المتعة الحرام بمقابل مادى لصاحب المقهى .

وقد تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود معلومات إلى مباحث حماية الآداب العامة بالدقهلية، أكدتها التحريات السرية، بتجميع صاحب مقهى بشارع جيهان فى نطاق حى الجامعة، دائرة قسم شرطة أول المنصورة، لبعض "الساقطات"، وعرضهن على رواد المقهى من راغبى المتعة الحرام.

وجرى تشكيل قوة من مباحث الآداب، بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة أول المنصورة، تضم العقيد أحمد رمضان، رئيس مباحث الآداب، والمقدم أحمد شبانة، رئيس مباحث قسم أول المنصورة، والملازم أول إسلام فتحى، معاون المباحث.

وتوجهت القوة إلى مكان الواقعة، وباقتحام المقهى فى ساعة متأخرة من الليل، تبين وجود 5 ساقطات فى أوضاع مخلة للآداب العامة، ترتدين ملابس شبه عارية، وتقوم إحداهن بالرقص أمام الترابيزات، بينما تقوم 4 فتيات أخريات بخدمة الزبائن والتمايل والضحك بطريقة "خليعة" مع تقديم "الشيشة"، وتبين وجود صاحب المقهى، الذى يقوم بإدارة المكان والتعامل بالإشارة مع الفتيات.

كما تم ضبط فتاتين وشابين فى مواضع تثير الفسق والفجور، بين رواد المقهى، علاوة على وجود فتاة أخرى مع شاب فى وضع مخل بالآداب العامة، وفتاتين مع شاب ترتديان ملابس مكشوفة، وتقومان بتدخين "الشيشة"، وتتهامسان معه، وتضحكان بطريقة "خليعة"، كما تلاحظ لقوة الضبط قيام صاحب المقهى بتشغيل قنوات مشفرة، تعرض الفتيات بملابس تحرض على الفسق، وترتدين بدل رقص عارية.

وضبطت القوة صاحب المقهى، ويدعى "طارق و. م."، 37 سنة، و5 متهمات أخريات، وهن: "شيماء ص. م."، 35 سنة، ربة منزل، مقيمة بناحية "حوض البشطمير"، وتبين أنها المسئولة عن جلب الفتيات إلى المكان، والاتفاق على الأموال مع صاحب المقهى، و"هاجر ج. ع."، 21 سنة، طالبة، ومقيمة عزبة "الشناوي"، و"آية ي. م."، 24 سنة، ربة منزل، ومقيمة بناحية "سيدى ياسين"، و"غرام أ. ع."، 23 سنة، مقيمة بشارع "كلية الآداب"، و"أسماء ع. ع."، 34 سنة، ربة منزل، مقيمة بمساكن "النفق" فى مدينة طلخا، كما تم ضبط شاشتين، ومبلغ مالى حوالى 10 آلاف جنيه، بحوزة صاحب المقهى.

وبمواجهة صاحب المقهى، فى محضر الشرطة، اعترف بارتباطه بعلاقة صداقة بالفتيات، وأنهن اعتدن التواجد بالكافية خاصته، لجذب الشباب والترويج لمحله بالمنطقة، وبمواجهة الفتيات اعترفن أن المتهمة "شيماء" تقوم باستقطابهن، لجذب الشباب والاتفاق مع راغبى المتعة الحرام بمقابل مادى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.