حبس شخص في المنصورة لاتهامه بقتل زوجته بعد ولادتها بيومين

الدقهلية شريف الديب

قرر مدير نيابة مركز المنصورة حبس زوج عبر ذمة التحقيقات، بعد اتهام أسرة الزوجة له بقتلها بعد يومين من وضعها لمولودها الأول. وقد تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطار من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز المنصورة، الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز المنصورة، بوفاة سيدة في العقد الثانى من عمرها.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز، وبالفحص تبين وفاة سيدة تدعى زهرة و تبلغ من العمر 19 عاما عقب ولادتها بيومين، وبسؤال الزوج أشار إلى أنها أثناء قيامها من السرير لمرعاة المولود سقطت على الأرض مغشيا عليها، فاتصل على أسرتها والتى أكدت بعد وصولها بأنها وصلت إلى المنزل وقد فارقت الحياة، وقد طلبت النيابة تقرير الطب الشرعي عن سبب الوفاة، والذي أشار فى التقرير الي ان الوفاة نتيجة نزيف داخلي، وصعوبة تطابق رواية الزوج مع الوفاة، فامرت النيابة العامة بحبس الزوج أربعة أيام لحين وصول التقرير النهائي للطب الشرعي، كما امر بدفن الجثمان، حيث قامت أسرة الزوجة بدفنها بقرية ميت فاتك التابعة لمركز المنصورة مسقط رأسها.