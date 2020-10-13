اليوم السابع
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توقيع اتفاقية الوضع القانوني للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر بالسودان

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 07:00 م
توقيع اتفاقية الوضع القانوني للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر بالسودان الهلال الاحمر والصليب الاحمر
أ ش أ

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 وقع وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين إسماعيل، والأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر شاقان شايقين، اتفاقية الوضع القانوني الخاص بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في السودان.
 
وأكد وزير خارجية السودان، في كلمته خلال مراسم التوقيع، أن هذه الاتفاقية هى ثمرة اللقاءات الثنائية، وأنها ستمهد لفتح مكتب قطري للإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في السودان بعد طول توقف، معبراً عن حرص السودان على العمل مع الإتحاد الدولي وتقديره للأدوار التي لعبها الإتحاد في السودان سابقا.
 
من جانبه، أشاد الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بجدية الحكومة الانتقالية في أداء مهاهما والتزامها بالوفاء بالتعهدات المتفق عليها خلال اللقاءات السابقة.

وزير الخارجية السوداني

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