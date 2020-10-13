تفاصيل مستشفى الصحة النفسية الأكبر والأحدث على مستوى الصعيد فى سوهاج (صور)

سوهاج محمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، مستشفى الصحة النفسية بسوهاج بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد بها، وذلك تمهيدا لافتتاحها قريبا على مساحة 6000 متر مربع بتكلفة 70 مليون جنيه، بحضور الدكتور أحمد فوزى قاسم مدير المستشفى .

وأكد الفقى، على أهمية إنشاء تلك المستشفيات والمراكز المتخصصة لتطوير المنظومة الصحية، وتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء سوهاج خاصة، ومحافظات الصعيد عامة، مشيدا بالمستوى المتميز الذى ظهرت عليه المستشفى من حيث الإنشاءات والتجهيز، لافتا إلى أنها إضافة قوية للمنظومة الصحية بسوهاج .

واستمع محافظ سوهاج خلال التفقد إلى شرح مفصل من مدير المستشفى عن مراحل الإحلال والتجديد موضحا أن مساحة المستشفى 6000 متر مربع، منها 2500 متر مربع مباني، والباقى مساحات خضراء منها ملعب وحديقة، مشيرا إلى أنها مصممة على أحدث كود للمستشفيات الحديثة لتكون أكبر مستشفى للطب النفسى فى صعيد مصر، بطاقة استيعابية 74 سرير.

ولفت مدير المستشفى إلى أنها تتكون من 3 أدوار قابلة للتوسع، وتوفر الخصوصية الشاملة لكل مريض، وبها 6 مطابخ، و2مغسلة، و6 مصعد كهربائى "اسانسير" ، و8 وحدات متقدمة، وجناح نفسى أطفال، وجناح نفسى مسنين، ووحدة علاج بالعمل، وجهاز تنظيم إيقاع المخ، و16 غرفة استراحة، ومدرسة تمريض خاصة للذكور، ونقطة استراحة داخلي، وشبكة حريق، مضيفا أن بها 8 عيادات خارجية لمختلف التخصصات ستقوم باستقبال المواطنين العاديين من غير المرضى النفسيين بالعيادات الخارجية .

ووجه محافظ سوهاج رئيس حى شرق بالتنسيق مع إدارة المستشفى لسرعة الانتهاء من أعمال تركيب البلدورات بالمحيط الخارجى للمستشفى، ودهان السور الخارجي، والتنسيق مع إدارة المرور لفتح ممر بالجزيرة الوسطى أمام المستشفى لتيسير حركة الوصول إليها، مؤكدا على توفير كافة أوجه الدعم للمستشفى حتى تقوم بدورها .



المحافظ يتفقد مستشفى الصحة النفسية بسوهاج



المحافظ يتفقد مستشفى الصحة النفسية بسوهاج



المحافظ يتفقد مستشفى الصحة النفسية بسوهاج