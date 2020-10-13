تعرف على جهود مكافحة المخدرات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة.

وتمكنت مكافحة المخدرات من ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,400 كيلو جرام) بحوزة (6 أشخاص) بمديرية أمن الجيزة ، وضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام) بحوزة (شخص) بمديرية أمن الشرقية، وضبط (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,320 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 55 جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 جرام ) بحوزة (7 أشخاص) بمديرية أمن القليوبية .

وأثمرت الجهود عن ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 985 جرام) بحوزة (6 أشخاص) بمديرية أمن الإسكندرية ، وضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام) بحوزة (شخص) بمديرية أمن الدقهلية ، وضبط (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 250 جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام) بحوزة (شخص) بمديرية أمن بورسعيد، وضبط (كمية من مخدر الأيس "الشابو" وزنت 500 جرام) بحوزة (شخص) بمديرية أمن الإسماعيلية .

ونجحت الجهود في ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 250جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 60 جرام – 2127 قرص مخدر) بحوزة (4 أشخاص) بمديرية أمن السويس ، وضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 45 جرام – 90 قرص مخدر) بحوزة (3 أشخاص) بمديرية أمن البحيرة، وضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 جرام – 10 قرص مخدر) بحوزة (شخص) بمديرية أمن كفرالشيخ .

وتمكنت الجهود من ضبط (59 قرص) بحوزة (2 شخص) بمديرية أمن سوهاج ، وضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 100 جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 350 جرام) بحوزة (3 أشخاص) بمديرية أمن أسيوط ، وضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جرام) بحوزة (2 شخص) بمديرية أمن بنى سويف ، وضبط (عدد 2 طرد بداخلهما كمية من مخدر الأستروكس والفودو وزنت 2,190 كيلو جرام) بميناء القاهرة الجوى ، وضبط (كمية من مخدر البانجو وزنت 500 جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام) بحوزة (إثنين من العناصر الإجرامية "بمنطقة السحر والجمال") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية .