تجريع 15 ألف مواطن ضمن الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا بمراكز سوهاج

سوهاج _ محمود مقبول

قامت فرق الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا بسوهاج بتجريع 15 ألف مواطن بالجرعة المخصصة للعلاج، وذلك في إطار خطة الدولة لعلاج الأمراض المتوطنة والاهتمام بصحة المواطنين، صرح بذلك الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الحملة جاءت بإشراف الدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة ومدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، وضمن الحملة القومية للقضاء علي البلهارسيا في الأماكن ذات الطبيعة الخاصة ونسب الانتشار المرتفعة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتور رجاء حسين وكيل المديرية، أنه تمت متابعة أعمال وسير الحملة بمركز المنشأة، وأن مثل هذه الحملات تساعد في القضاء علي البلهارسيا وتحد من انتشارها بين المواطنين، وأنها استهدفت عدة قري في 6 مراكز حيث شملت قري العيساوية شرق والكولا والاحايوة بمركز أخميم وجزيرة قرمان بمركز سوهاج ومنطقة السماكين بالمنشأة والقرامطة شرق والخازندارية بمركز ساقلتة والبورة بالبلينا وقاو غرب والسكساكة ومشطا والعتامنة والسبايكة بطما.

وأضافت رجاء، أن إجمالي المستهدف 51800 مواطن طوال مدة الحملة، والتى قامت على مدار يومين بتجريع 15 ألف مواطن، من عمر 5 سنوات فما فوق وتستمر حتي 22 أكتوبر الجاري ويشارك في الحملة 36 فريقا طبيا " فني معمل وممرضة" ويتم التجريع من منزل لمنزل بالأماكن المستهدفة .