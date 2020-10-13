بعد قليل.. مؤتمر هام لمنظمة الصحة العالمية لمناقشة مستجدات كورونا

تعقد منظمة الصحة العالمية مؤتمر صحفى عن طريق الفيديو فى ختام الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط بعد قليل حيث يشمل المؤتمر إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمى لجائحة كوفيد-19بالإضافة إلى أهم فعاليات وقرارات الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط والرد على أسئلة الصحفيين.

ومن المقرر أن يشارك كل من د. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مصر ود. أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ود. ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمى، المكتب الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت ضرورة استمرارية تقديم الخدمة الصحية الأساسية كأولوية بالغة الأهمية خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فعاليات اليوم الثانى لاجتماع الدورة الـ 67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك بعد انتخابها بالإجماع، أمس، من قبل اللجنة رئيسًا للدورة التى تعقد إلكترونيًا لأول مرة عبر الإنترنت بمشاركة وزراء الصحة وممثلين رفيعى المستوى من 22 دولة لإقليم شرق المتوسط، لمناقشة بعض القضايا الصحية خاصة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بمقر المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بمصر.

ووجهت الوزيرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالنيابة عن جميع أعضاء اللجنة، لحرصه على متابعة تطورات الجائحة وتقديم الدعم فى صور شتى على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك حرصه على مشاركة مصر الإيجابية فى المرحلة الثالثة فى التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا، وذلك اتساقًا مع دور مصر الريادى لمواجهة الجائحة.