بريطانية ناجية من كورونا تعانى من آلام بالكلى والقلب بعد 6 شهور من الإصابة

كتبت هند عادل

كشفت سيدة بريطانية ناجية من فيروس كورونا عن الآثار طويلة المدى للفيروس على حياتها، حيث بدأت راتوينا راسل، 45 عامًا تظهر عليها أعراض مرض كوفيد -19 في إبريل، وبعد مضي ستة شهور، ما زالت تعاني من مرض "كوفيد -19" وفقدان الذاكرة والتعب ، كما أنها تعاني كل يوم من ألم في القلب والكلى ويمكن أن تتذوق الدم في فمها.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية بدأت راتوينا راسل في المعاناه من الأعراض المبكرة لفيروس كورونا في 9 إبريل عندما كافحت لالتقاط أنفاسها وبدأت تشعر بالإرهاق، خلال الأيام القليلة التالية ، بدأت تعاني من فقدان الذاكرة والقيء والشعور بالدوار المستمر قبل أن تشعر بالإرهاق الشديد واضطرت إلى الاتصال بسيارة إسعاف طلبًا للمساعدة.

الآن بعد ستة شهور على الرغم من عدم وجود ظروف صحية أساسية ، تُركت السيدة المتعافية من كورونا تعاني من أعراض طويلة الأمد لفيروس كورونا والتي غيرت حياتها.

وقالت:" قبل كوفيد ، كنت بصحة جيدة حقًا اعتدت أن أكون قادرة على القيام بحركات الوقوف على اليدين ، وركوب الدراجات بانتظام لمسافة تزيد عن 60 ميلاً ، ولن يستغرق الأمر سوى 10 دقائق للتعافي، ولكن الآن لقد تأثر عقلي بشدة وهو بالكاد يعمل الآن.

وأضافت " كل يوم أعاني من آلام في الصدر والكلى ، ومعدل نبضات قلبي منتشر في كل مكان ، ويمكنني باستمرار تذوق الدم في فمي مما يجعلني أشعر بالغثيان طوال الوقت لقد أصبت بالتهاب في يدي وقدمي وقد تغير شكل يدي الآن واضطررت إلى تغيير نظامي الغذائي تمامًا لأن أي كربوهيدرات بيضاء تتركني الآن في عذاب."