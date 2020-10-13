بروتوكول تعاون بين فنون تطبيقية حلوان والقابضة للغزل والنسيج لتدريب الطلاب

إطار حرص كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان على المشاركة فى تطوير صناعة الغزل والنسيج فى مصر، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، تم عقد البروتوكول تحت إشراف الدكتورة داليا فكرى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث شملت بنود التعاون التدريب المتبادل بين الطرفين تدريب طلاب الكلية في المصانع والشركات التابعة للشركة القابضة وتدريب العمالة على النواحى الفنية من قبل أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

كما تضمنت الاتفاقية المبرمة بين الجانبين أن تقوم الكلية بتقديم التصميمات المبتكرة فى شتى المجالات مثل الغزل والنسيج والتريكو وطباعة المنسوجات والملابس الجاهزة، وكذلك الإعلان والطباعة والنشر والتغليف من أعمال الطلاب المتميزين فى الكلية.

وقعت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ويمثلها دكتور ميسون قطب، عميد الكلية مع الشركة القابضة للغزل والنسيج ويمثلها الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، فى