اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 02:26 م
خالد صلاح
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بدء فعاليات تدريب معلمى الحاسب الآلى بإدارة شرق الأزهرية بالإسكندرية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 02:08 م
بدء فعاليات تدريب معلمى الحاسب الآلى بإدارة شرق الأزهرية بالإسكندرية جانب من الدورة التدريبية
الإسكندرية ـ أسماء على بدر

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تستمر اليوم الثلاثاء، فعاليات تدريب معلمي الحاسب الآلي بإدارة شرق التعليمية الأزهرية على برنامج Microsoft office 365  تحت إشراف إدارة التدريب بالإسكندرية، وإدارة الكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد، والشيخ  نشأت الصاوي مدير إدارة شرق، ومحمد عفيفي وكيل الإدارة.

وذلك تحت رعاية الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد مدير عام العلوم الدينية والعربية، وعلاء العريان الوكيل الثقافي.

وتحاضر في التدريب المهندسة وفاء حسن جويد موجه الحاسب الآلي، ويتم التدريب بمعهد فتيات السيوف، ويستمر التدريب حتى غد الأربعاء.

وتابع أمين عزام مدير إدارة التدريب بالإسكندرية، والدكتور طارق خاطر من قطاع المعاهد الأزهرية فعاليات التدريب، وبحضور الأستاذة إيمان عميدة معهد فتيات السيوف .

 

 


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