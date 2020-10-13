بدء تفعيل خدمة الشباك الواحد بمركز خدمات المستثمرين بقنا غدا

قنا وائل محمد

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن بدء تفعيل خدمة الشباك الواحد بمركز خدمات المستثمرين بقنا وذلك بهدف تيسير حصول المستثمر على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتأسيس وتشغيل المصنع أوالشركة التى يطمح المستثمر لإقامتها دون الحاجة إلى التنقل بين المؤسسات الحكومية والسفر إلى القاهرة لإنهاء تلك الإجراءات.

أوضح محافظ قنا، فى بيان له،أن خدمة الشباك الواحد توفر قاعدة بيانات تربط جميع الجهات والهيئات الوزارية ببعضها لتسهيل الإجراءات على المستثمر فخلال ايام معدودة يمكن للمستثمر أن يحصل على كافة الموافقات والتراخيص بعد أن كان ذلك يستغرق شهوراً مؤكدا أن ذلك سوف يساهم في جذب المزيد من المستثمرين الى المحافظة.

وأضاف الداودى إنه تم التنسيق مع جميع الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمرون لتقديم كافة خدمات الإستثمار من خلال مركز خدمات المستثمرين سواء في مرحلة تأسيس الشركات أو خدمات ما بعد التأسيس وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم بما يساهم فى ضمان استدامة هذه الكيانات.